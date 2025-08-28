Волейболисты Чехова готовятся к новому сезону

Воспитанники спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева провели 12-дневные учебно-тренировочные сборы по волейболу на подмосковной базе «Москвич», сообщили в пресс-службе округа.

В интенсиве приняли участие команды юношей 2010 г. и девушек 2012–2013 гг. Под руководством Михаила Прохорова спортсмены провели ежедневные тренировки, включая зарядку и занятия в спортивном и тренажёрном залах, наладили командное взаимодействие, улучшили физическую форму и технические навыки.

В рамках сборов были сыграны товарищеские матчи с волейболистами из московских команд «Фортуна» и ГБОУ «Москва-98» (2009 г. р.).

В этом году у школьников Чехова появится еще больше возможностей для соревнований в волейболе и других видах спорта.

Муниципальный округ Чехов присоединяется к региональному проекту «Школьная спортивная лига». Соревнования в четырех видах спорта — волейбол, баскетбол, гандбол и шахматы — будут проходить по олимпийской системе в течение учебного года. Команды учащихся будут соревноваться сначала в рамках своего дивизиона, затем победители выйдут в плей-офф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

