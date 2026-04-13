Волейболистки «Заречья-Одинцово» взяли серебро чемпионата России в Подмосковье

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья завоевал серебряные медали чемпионата России сезона 2025/2026, впервые за 16 лет выйдя в финал турнира. Решающий матч прошел в Одинцове при полных трибунах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной встрече подмосковная команда уступила «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:0. Матч состоялся на домашней площадке «Заречья-Одинцово» и собрал полный зал болельщиков.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что за последние три сезона клуб вернулся в призовую тройку и сделал серьезную заявку на чемпионство, а также сумел сплотить вокруг себя болельщиков.

«Сезон 2025/2026 был непростой. Море эмоций, взлеты и падения. Но мы всегда были вместе: болели за девчонок и дома, и на выездах. И в этом наша сила!» — сказал председатель наблюдательного совета клуба, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Главный тренер Константин Ушаков подчеркнул, что серебро — это шаг вперед для команды.

«Серебряные медали — это прогресс. Сейчас остается горечь от поражения, но сезон провели неплохо. Впереди Кубок России, будем готовиться и играть», — отметил Ушаков.

Серебряные награды получили Ольга Бирюкова, Елена Гатина, Виктория Буркова, Надежда Столяр, Ульяна Ермолаева, Богумила Бярда, Елена Младенова, Светлана Масалева, Ева Павлович Мори, Анна Хабибрахманова, Ангелина Сперскайте, Ирина Соболева, Юлия Максимова и Юлия Бровкина.

«Сегодня был полный зал — это большая радость и гордость для «Заречья». Благодарна всем, кто поддерживал нас», — сказала капитан команды Ольга Бирюкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.