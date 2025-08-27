Волейболистки «Заречья-Одинцово» успешно стартовали на Кубке Победы

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» в первом матче Кубка Победы нанес поражение команде из Свердловской области «Уралочка-НТМК», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:21, 22:25, 25:21, 26:28, 15:8) в пользу подмосковных волейболисток. Таким образом, «Заречье-Одинцово» набирает первые очки и становится лидером группы Б. 27 августа команда из Московской области постарается упрочить свою лидерскую позицию в матче с «Динамо-Метар» из Челябинска. Затем, 28 августа, подопечные Константина Ушакова сыграют с казанским «Динамо Ак-Барс».

​«Красивая игра получилась, эмоциональная, с борьбой! Все мы, болельщики, искреннее ждали возвращения девчонок на площадку! Ждали с мая, с завершения прошлого сезона! Дождались наконец! Увидели сыгранность», — поделился эмоциями депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

​Отметим, что в матче с «Уралочкой» подмосковные спортсменки впервые сыграли в новой экипировке. К привычным зелено-черно-белым цветам клуба был добавлен розовый, как символ женственности. Кроме того, в новой экипировке появились цветочные узоры в русском национальном стиле.

«Я всегда говорю, что наши волейболистки красивые, утонченные и изящные. И мы решили эти моменты отразить в форме „Заречья“ нового сезона. На кубковую форму добавили розовый цвет, добавили цветочные узоры. То, что традиционно ассоциируется с женственностью. Обновленный дизайн получила и наша форма для чемпионата России — о ее смысловых линиях подробно расскажу уже в октябре, с началом игр чемпионата», — добавил Сергей Колунов.

​Кубок Победы по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.