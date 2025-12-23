Волейболистки «Заречье-Одинцово» сыграли в финале Суперкубка России

Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» из Подмосковья впервые вышла в финал Суперкубка России, где уступила казанскому «Динамо – Ак-Барс» со счетом 2:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале турнира, который прошел 21 декабря 2025 года в Калининграде, «Заречье-Одинцово» одержало победу над калининградским «Локомотивом», обладателем Суперкубка 2019 года. Это позволило подмосковной команде впервые в истории выйти в финал Суперкубка России.

В решающем матче соперником стала команда «Динамо – Ак-Барс» из Казани, трехкратный обладатель трофея. Впервые в истории финалов Суперкубка встреча продолжалась все пять сетов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанских волейболисток.

Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Колунов отметил, что команда показала профессиональную игру и приобрела новых болельщиков по всей стране. По итогам турнира игроки «Заречье-Одинцово» Юлия Бровкина и Ольга Бирюкова вошли в символическую сборную Суперкубка-2025. Финал был посвящен 80-летию Калининградской области и прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.