Команды девушек продолжают борьбу за выход в полуфинал муниципального этапа Единой школьной лиги в Ступино. Матчи группы Б состоялись в спорткомплексе «Прогресс-Смена», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ступино продолжается муниципальный этап Единой школьной лиги по волейболу. Турнир приближается к стадии плей-офф.

«Среди юношеских команд групповой этап уже полностью завершен, определились явные лидеры, которые обеспечили себе путевки в следующий раунд. У девушек борьба продолжается», — рассказала 23 ноября тренер по волейболу Наталья Уханова.

Матчи девушек в группе Б прошли в спортивном комплексе «Прогресс-Смена» Ступинской спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва. За выход в полуфинал борются команды лицея № 1 и школ № 2, № 8 и № 9. Встречи проходят в упорной борьбе, ни одна из команд пока не обеспечила себе лидерство в группе.

Участницы выходят на площадку с разным уровнем подготовки. Многие волейболистки школы № 9 занимаются систематически, что дает команде преимущество в игре.

Все матчи записывают на видео и транслируют на официальном сайте https://airspike.pro.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.