Волейболистки Подмосковья вошли в тройку призеров первенства России

Представительницы Московской области Арина Буджерак и Анастасия Зверева завоевали бронзовые медали на первенстве России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В первом матче группового этапа подмосковные спортсменки со счетом 2:0 обыграли соперниц из Москвы. Затем с таким же результатом был повержен дуэт волейболисток из Красноярского края. И в заключительной встрече в группе F Арина Буджерак и Анастасия Зверева переиграли пару из Калужской области — 2:0.

В матче 1/8 стадии плей-офф подмосковный тандем с уже привычным счетом 2:0 взял верх над представительницами Санкт-Петербурга. Также уверенно сложилась игра в ¼ с еще одной столичной парой — 2:0. В полуфинале спортсменки Московской области уступили волейболисткам из Краснодарского края, которые в дальнейшем стали победительницами турнира. Но Арина Буджерак и Анастасия Зверева сумели закрыть поражение, победив в матче за третье место со счетом 2:0 девушек из Свердловской области.

​Финальный этап первенства России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет прошел в городе Анапа с 10 по 13 августа в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России». Отметим, что подмосковные спортсменки выступают за волейбольную команду «Заречье-Одинцово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.