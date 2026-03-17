Волейболистки из Одинцово вышли в полуфинал чемпионата России

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» 16 марта вышел в полуфинал Суперлиги чемпионата России, обыграв калининградский «Локомотив» на домашней площадке в Подмосковье. Команда завершила четвертьфинальную серию до трех побед со счетом 3:1, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Заречье-Одинцово» поставило точку в четвертьфинальной серии уверенной победой над действующими чемпионками страны и обладательницами Кубка России прошлого сезона. Матч завершился со счетом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21). До этой встречи соперницы имели по одной победе в серии.

«Мы в полуфинале чемпионата России второй год подряд! «Заречье», искренне поздравляю! В сегодняшней домашней игре с калининградским «Локомотивом» мы в очередной раз показали характер, стойкость и желание побеждать. Уверенно обыграли действующих чемпионок России — 3:1. Потрясающая победа!» — написал председатель наблюдательного совета клуба Сергей Колунов.

Предварительный этап чемпионата России среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. В плей-офф вышли восемь команд, включая «Заречье-Одинцово». В полуфинале 21 марта подмосковный клуб сыграет в Нижнем Тагиле с «Уралочкой-НТМК». В другой паре «Динамо-Ак Барс» встретится с московским «Динамо».

Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.