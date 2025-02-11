Волейболистки из Химок стали чемпионками Подмосковья

Сурдоспортсменки физкультурно-спортивного клуба «Благо» представили Химки на чемпионате Московской области по волейболу. По результатам соревнований, химчанки стали обладателями золотого кубка и титула чемпионок области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В составе команды округа выступили 15 волейболисток. Спортсменки одержали победу в соревнованиях под руководством тренера Натальи Трубовой. Всего в соревнованиях приняли участия команды из восьми городов Подмосковья. Состязания провели среди спортсменов с нарушением слуха.

«Наши спортсмены достойно выступили и продемонстрировали свой профессионализм. Девушки, благодаря своему стремлению и упорству, завоевали заслуженные награды. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, которые каждую тренировку работают с ребятами и обучают их новым спортивным навыкам. Желаю им новых побед и вершин. Также хочу отметить, что физкультурно-оздоровительный клуб „Благо“ в Химках существует с 2005 года. Здесь люди с ограниченными возможностями занимаются различными видами спорта и на личном примере показывают, что все возможно», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Сурдоспортсмены городского округа Химки представили сборную Московской области на Чемпионате России по волейболу. По итогам соревнований воспитанники химкинского физкультурно-спортивного клуба «Благо» одержали победу в финале в трёх сетах и стали чемпионами страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.