Женская команда Дмитровского техникума заняла первое место на V открытом региональном турнире по волейболу памяти Нины Птицыной. Соревнования прошли 23–24 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив» и собрали 28 команд из учебных заведений Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали 14 женских и 14 мужских команд. Среди девушек победил Дмитровский техникум, второе место занял Ногинский колледж, третье — «ПРОСВЕТ» Ногинского филиала Государственного университета просвещения.

Среди мужских команд золото завоевал ТУ имени А. А. Леонова — филиал МИИГАиК. Серебро получила Академия гражданской защиты МЧС России, бронзу — Подмосковный политехнический колледж.

Нина Андреевна Птицына была игроком и первым тренером женской команды «Дмитров М.Б.М.», выступала на областных и Всероссийских соревнованиях. Коллеги и воспитанники вспоминают ее профессионализм, энергичность и жизнерадостность. Турнир посетили ее мама Лариса Птицына и сестра Александра Морозова.

Участников приветствовали представители администрации округа, образовательных и спортивных учреждений. Почетным гостем стала серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, заслуженный мастер спорта Елена Зарубина. Главным судьей выступила преподаватель Подмосковного политехнического колледжа Анна Ярцева.

«Нину Андреевну помнят как игрока, тренера и человека, который любил волейбол и умел увлечь им других. Турнир в ее честь продолжается уже пятый год и собирает молодые команды со всего Подмосковья», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Он поблагодарил семью Нины Птицыной, ее коллег и организаторов за сохранение памяти, поздравил волейболисток техникума с победой, а команду Подмосковного политеха — с бронзой.

Лучшими нападающими признали Татьяну Ананьину и Максима Карева, защитниками — Евгению Сергину и Артема Руденского, связующими — Полину Тверитинову и Артура Гормашова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.