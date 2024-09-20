Военно-спортивные соревнования пройдут на территории Храма Воскресения Христова пройдут в поселке Быково, где примут участие команды не только из Раменского округа, но и из разных уголков Москвы и Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобные мероприятия на территории Храма Воскресения Христова в п.Быково проводятся регулярно. Традиционно в них принимают участие школьники, кадеты и воспитанники различных военно-патриотических клубов.

«Этот турнир будет посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, новым героям, вставшим на защиту Святой Руси против мирового зла. Участникам турнира еще мало лет, но в твердости их строя, в умении преодолевать препятствия, обращаться с оружием, помогать боевому товарищу, оказывать медицинскую помощь — это все дисциплины соревнований — видна готовность вырасти в достойного защитника страны. Нашей страны, которая по слову болгарского поэта Дончо Дончева „иному миру — не чета“!», — отмечает настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Олег.

Военно-спортивные соревнования состоятся 22 сентября. Построение в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.