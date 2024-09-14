Военно-патриотический спортфестиваль «Наследники Побед!» провели в Балашихе

Он открылся в День города в микрорайоне Дзержинского на площади спорткомплекса «Метеор». Фестиваль посвятили Воинам, которые не вернулись с полей сражения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гостями фестиваля стали председатель Совета ветеранов подразделений спецназначения генерал-майор запаса Михаил Меликов, депутат горсовета Балашихи Евгений Николаев, школьники, ученики кадетский классов, юнармейцы, воспитанники военно-спортивных клубов города, спортсмены и жители Балашихи.

«Решили в рамках празднования Дня города организовать такое событие — и памятный фестиваль, и праздник. Детей много, пусть посмотрят и прикоснутся к нашей истории, славе, традициям и нашей победе, что-то покажут и сами», — рассказал Михаил Меликов.

В программе были соревнования по разным видам единоборств, показательные выступления военно-спортивных клубов, игры в лазертаг, бои, сборка и разбор автомата, дартс, концерт ансамбля «Взвод» ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского и другие активности. Для гостей развернули площадки по истории снайперского движения, истории Великой Отечественной войны. Участники показали богатырскую физическую силу и стремление к победе при выполнении нормативов по военно-прикладным видам спорта, мини-футболу и другим дисциплинам. Зрелищной частью военно-патриотического фестиваля стали исторические реконструкции — витязи Средневековья.

Участниками военно-патриотического спортивного фестиваля «Наследники Побед!» стали порядка 500 человек. Мероприятие стало новым форматом проведения турнира по рукопашному бою, посвящённому Герою России Алексею Ситникову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.