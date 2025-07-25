Вода и SPF-крем: как избежать перегрева на уличных тренировках

Фитнес-тренер Конев: во время тренировки в жару нужно пить больше воды

Популярность тренировок на свежем воздухе в летний период возрастает, но вместе с этим увеличивается и риск перегрева, а правильная подготовка поможет избежать негативных последствий, сообщил РИАМО фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Роман Конев.

«Первое, на что следует обратить внимание, это время для занятий спортом на свежем воздухе. Стоит отдавать предпочтение тренировкам утром или вечером, так как температура воздуха в это время суток значительно ниже дневного», — сказал Конев.

Он отметил, что еще важно не забывать о гидратации и употреблять большое количество воды не только во время тренировки, но и заранее. Лучше взять с собой 1 литр воды, это поможет подготовить организм к занятию, а также восстановить силы.

«Не последнюю роль играет и одежда. Избежать перегрева помогут дышащие и легкие ткани: полиэстер, нейлон, бамбуковое волокно, микрофибра, легкие хлопковые смеси. При этом не стоит забывать про головной убор и SPF-крем для защиты кожи от солнечных лучей», — посоветовал тренер.

По его словам, также важно прислушиваться к организму и не игнорировать его сигналы. При ощущении головокружения или слабости следует прервать тренировку и найти прохладное место. В жаркие дни он рекомендовал снизить интенсивность занятий.