Во вторник в парке «Бронницкий луг» пройдет занятие по скандинавской ходьбе

Во вторник в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет занятие по скандинавской ходьбе. Мероприятие организовывает Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации Раменский отделения Бронницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бронниц.

Скандинавская ходьба — это отличный способ поддержать грудную и сердечно-сосудистую систему, улучшить настроение и насладиться прекрасными видами природы. Кроме того, есть много пользы у этой спортивной активности: повышается выносливость; прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и общее психоэмоциональное состояние; скандинавская ходьба практикуется в группах, что способствует общению и созданию новых знакомств; этот вид активности подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, что делает его доступным для широкой аудитории; занятия помогают развивать гибкость и координацию движений благодаря синхронизации работы рук и ног.

Начало в 10:00. Сбор у главной сцены парка. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.