Во Воскресенске наградили лучших спортсменов клуба «Лидер» по итогам 2025 года

В Воскресенске 17 декабря во Дворце культуры «Юбилейный» прошла церемония награждения лучших спортсменов клуба «Лидер» по итогам сезона 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ежегодной церемонии наградили 15 юных спортсменов и 16 представителей старшей категории клуба «Лидер» в различных номинациях. Были объявлены победители ежегодных зачетов «Лиги Лидера»: среди взрослых лучшими стали Наталья Лучинова и Сергей Колесников, а в детском первенстве победу одержали Тимофей Никонов, Егор Буслаков и Роза Талипова.

Чемпионов поздравили заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Михаил Бахтов. Они отметили значительный вклад клуба «Лидер» в развитие адаптивного спорта в округе.

Директор клуба, двукратный серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по метанию копья Алексей Кузнецов подчеркнул, что сезон был успешным: спортсмены завоевали множество медалей на всероссийских и областных соревнованиях, взрослая «Лига» объединила 108 участников, а детское направление расширилось за счет введения трех новых соревновательных категорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.