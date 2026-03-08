Во Дворце спорта «Шатура» прошел турнир по женскому футболу
Фото - © Администрация м.о. Шатура
8 марта на поле встретились мамы-спортсменки и юные футболистки из Шатуры, Дмитрова, Химок и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
По результатам напряженных игр места распределились следующим образом:
- 1 место — «ГРЭС.Ма» (г. Шатура);
- 2 место — «ГРЭС.Ма-Юность» (г. Шатура);
- 3 место — Сборная футбольных мам (г. Дмитров и г. Москва);
- 4 место — «Мамсити Лайт» (г. Химки).
Особое внимание уделили тем, кто проявил на поле исключительное мастерство.
Лучшим вратарем признана Анастасия Краснова (Сборная футбольных мам); лучшим игроком — Мария Барабанова («Мамсити Лайт»).
Как самые юные игроки призы получили Николь Пивоварова и Алина Гусева (обе — «ГРЭС.Ма-Юность»).
Также специальными призами за отличную игру были отмечены:
- Наталья Корсакова (Сборная футбольных мам);
- Валерия Оксененко («Мамсити Лайт»);
- Снежана Сафронова («ГРЭС.Ма»);
- София Картошкина («ГРЭС.Ма-Юность»).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.