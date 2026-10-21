Владислав Третьяк провел сборы для юных вратарей в Дмитрове

Ледовая арена Дмитрова в 21-й раз приняла ежегодные сборы «Школы вратарей Владислава Третьяка». Юные хоккеисты прошли тренировки и мастер-класс прославленного голкипера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сборах участвовали юноши и девушки 14–16 лет из разных регионов России. «Школа вратарей Владислава Третьяка» — одна из ведущих в стране программ подготовки юных голкиперов. В течение нескольких дней участники осваивали методики разминок, тренировок и комплексы упражнений для дальнейшего профессионального роста.

Главным событием стал мастер-класс Владислава Третьяка. Юные вратари выполняли задания в быстром темпе.

«Работайте всегда в полную силу!» — напомнил Третьяк.

Участники поделились, что хотят перенять у легендарного хоккеиста навыки, которые помогут им побеждать.

20 октября тренировку посетил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он поприветствовал Третьяка, который родился и вырос в селе Орудьево, и отметил, что жители гордятся его спортивными достижениями и тем, что он их земляк. Хоккеист поблагодарил Дмитров и руководство округа за ежегодный прием сборов.

Во время беседы прозвучало предложение присвоить Ледовому дворцу Дмитрова имя Владислава Третьяка и создать музей его спортивного пути и достижений. Третьяк поддержал идею и сообщил, что мог бы передать будущему музею личные вещи и фотографии.

Михаил Шувалов подчеркнул, что Дмитров становится точкой притяжения для большого спорта, а прием «Школы вратарей» помогает растить сильных и целеустремленных ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.