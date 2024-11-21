Глава Люберец ознакомился с технической базой «Мастерской бокса»

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в ДС «Триумф» ознакомился с технической базой, условиями отдыха спортсменов, пообщался с тренерами «Мастерской бокса», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Директор дворца спорта Вячеслав Звездилин показал „Мастерскую бокса“. В городском округе Люберцы более 1 тысячи человек занимаются боксом. Достигать новых высот стало проще с появлением современного тренировочного зала в ДС „Триумф“ вместимостью 20 человек. Здесь есть все необходимое для занятий: ринг, груши для отработки точности и быстроты удара, зеркала для контроля постановки элементов защиты и отслеживания недочетов, тренажеры для силовой и кардионагрузки», — отметил Ружицкий.

Он пояснил, что, помимо состоявшихся спортсменов и любителей, здесь тренируется детская группа.

«Команда набрана заслуженным тренером по боксу Сериком Бектургановым. Посещая уроки физкультуры в люберецких школах, он отобрал 10 самых перспективных ребят и ведет с ними занятия в „Триумфе“. С нетерпением ждем первых больших побед. Фундамент для этого есть — профессиональная база во дворце спорта и высокого уровня наставники», — добавил Ружицкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.