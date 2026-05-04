Владимир Никитин установил рекорд России на марафоне в Казани

Спортсмен преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Предыдущий национальный рекорд принадлежал Дмитрию Неделину — 2:08:54. Он установил его в конце апреля 2026 года на соревнованиях в Дюссельдорфе.

До этого лучшим оставался результат Алексея Соколова — 2:09:07. Он держался с 2007 года, когда спортсмен показал это время на забеге в Ирландии.

33-летний Владимир Никитин — один из лидеров российской легкой атлетики на средних и длинных дистанциях. Он побеждал на «Рождественских стартах», «Русской зиме» и чемпионатах России. В 2025 году спортсмен выиграл Казанский национальный полумарафон с результатом 59:51 и стал первым россиянином, пробежавшим эту дистанцию быстрее часа. Также он обновлял рекорды страны на 10 000 метров, 10 км и в полумарафоне.

Казанский марафон проводится с 2015 года и считается одним из крупнейших беговых стартов Поволжья. Участники выходят на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, маршрут проходит по центральным улицам Казани.

