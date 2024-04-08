ВК «Заречье-Одинцово» занял второе место на чемпионате России по волейболу на снегу

В борьбе за призовые места участвовали женские команды «Заречье-Одинцово-1», «Заречье-Одинцово-2», «Спартак» из Брянска, «Академия» из Москвы, «Торпедо» из Москвы, «Барс» из Москвы, «Динамо-Татарстан» и «Локомотив» из Калининградской области.



В составе команды «Заречье-Одинцово-1» под руководством главного тренера Натальи Урядовой выступали подмосковные спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Барсук. В решающем матче волейболистки из Московской области встретились с командой «Спартак» из Брянска и проиграли со счетом 2:0, заняв второе место. Тройку лидеров замкнула команда «Локомотив» из Калининградской области.



«На протяжении двух дней, с 5 по 7 апреля, наши девушки продемонстрировали уверенную и красивую игру, как всегда, но в финале фортуна оказалась не на нашей стороне – мы уступили команде из Брянска. Поздравляю волейболисток «Заречья», тренерский штаб и, конечно же, всех нас, болельщиков, с серебряным призом! Желаю успехов девушкам и новых достижений», – отметил депутат государственной думы Сергей Колунов.



Подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» дважды становился чемпионом России по волейболу на снегу в 2022 и 2023 годах. Финал чемпионата России по волейболу на снегу в 2024 году прошел с 5 по 7 апреля в Новом Уренгое.



Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.



«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.

