ВК «Заречье-Одинцово» стал серебряным призером этапа кубка РФ по волейболу на снегу

ВК «Заречье-Одинцово» завоевал серебряную медаль на этапе Кубка России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На групповом этапе подмосковные волейболистки одержали победу над командой «Алтай» из Барнаула со счетом 2:0 (15:6, 15:8) и проиграли с таким же счетом «Динамо-Татарстан» из Казани (15:13, 19:17). По итогам игр ВК «Заречье-Одинцово» занял второе место в группе и вышел в четвертьфинал Кубка, где сыграл с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Подопечные Натальи Урядовой выиграли матч со счетом 2:0 (15:11, 17:15) и вышли в полуфинал. В ½ Кубка России по волейболу на снегу подмосковные волейболистки сыграли с еще одной командой из «северной» столицы — «Динамо». Встреча вновь завершилась со счетом 2:0 (15:13, 15:10) в пользу «Заречья-Одинцово».

В матче за золото этапа Кубка сыграли ВК «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Татарстан». В упорной борьбе волейболистки из Московской области уступили со счетом 2:1 (15:9, 11:15, 12:15), завоевали серебряные медали соревнований.

Этап Кубка России по волейболу на снегу прошел в Барнауле с 21 по 23 марта. Впереди волейболисток «Заречья-Одинцово» ждет финал соревнований, который пройдет в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.