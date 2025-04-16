ВК «Заречье-Одинцово» сравнял счет в бронзовой серии с «Ленинградкой»

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счет в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга в матчах за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд. Решающая встреча состоится 19 апреля в северной столице, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед началом игры состоялось чествование команды «Заречье-Одинцово», которая стала обладателем Кубка России по снежному волейболу. Подопечных Натальи Урядовой поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В четвертом матче серии подмосковный клуб вновь обыграл «Ленинградку» со счетом 3:1. Как и в прошлой домашней игре «Заречье-Одинцово» уступило в первой партии, но потом выиграло три подряд — 20:25, 25:14, 32:30, 25:21.

«Очень сложная была третья партия. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это помогло нам, придало силы, и мы выиграли такую важную партию и как итог — матч. Все решится в Санкт-Петербурге, уверен, что мы покажем такую же уверенную игру и выиграем бронзовые медали чемпионата», — сказал после игры старший тренер ВК «Заречье-Одинцово»Алексей Гатин.

Игры женской волейбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.