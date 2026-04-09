Вячеслав Фетисов и Андроник Пак встретились с командой «Метеор» в Жуковском

В Жуковском Глава города Андроник Пак и Вячеслав Фетисов встретились с юными хоккеистами местной команды «Метеор». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята пообщались с именитым спортсменом, двухкратным Олимпийском чемпионом, депутатом Государственной Думы, членом Высшего совета партии Единая Россия и задали ему вопросы о хоккейном прошлом.

На встрече также присутствовал тренер команды Артем Рыбин.

Хоккейная команда «Метеор» показала высокие результаты в спортивном сезоне 2024-2025, ребята заняли 1 место на Всероссийском финале соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей, 2 место на Международном этапе «Золотой шайбы» и 3 место на Суперфинале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей.

«Ребята из „Метеора“ — большие молодцы. Я вижу, как развивается хоккей в регионе, и уверен: здесь, в Жуковском, растут будущие чемпионы и успешные люди нашей страны», — отметил Вячеслав Фетисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.