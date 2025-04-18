Виноваты все: ультрамарафонец рассказал, как происходят ДТП с бегунами

Тренер Саввин: в ДТП с бегунами виноваты и водители, и сами спортсмены

Ультрамарафонец и тренер по бегу Роман Саввин заявил, что в частых дорожно-транспортных происшествиях с бегунами виновны не только водители, но и неосторожные спортсмены, сообщает «ФедералПресс» .

«У нас в Якутске тоже были случаи наездов, в прошлом году девушку сбила машина, слава Богу, не насмерть. Из летальных был достаточно давно случай, когда машина сбила 70-летнего дедушку. Он бегал круглый год на улице, и во время пробежки ранним утром зимой водитель его не увидел из-за тумана», — рассказал Саввин.

Он также посоветовал выбирать для бега в городе тротуары или хотя бы обочины встречной полосы. Это позволит ясно видеть приближающийся спереди транспорт. Плохая идея — использовать во время бега наушники: можно не услышать сигнал автомобиля.

О своей безопасности бегуны должны заботиться сами: надеть яркую выделяющую одежду, заключил тренер.