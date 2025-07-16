Тур для инвесторов пройдет в «Рудневе» ОЭЗ «Технополис Москва»

24 июля в современном общественно-деловом центре, расположенном в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», пройдет проперти-тур для инвесторов, рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Степан Коваленко.

Общественно-деловой комплекс расположен по адресу г. Москва, ул. Пехорская, 1Г.

«На сегодняшний день инвесторам доступно около 4 тыс. кв. м помещений для размещения офисов и организации небольших производств. Уже заключены договоры аренды с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования различного назначения», — прокомментировал Степан Коваленко.

Комплекс представляет собой две 12-этажные башни, которые расположены на стилобате. Суммарная площадь центра составляет почти 60 тыс. кв. м.

«На первом и втором этажах комплекса планируется размещение супермаркета, аптеки, салона красоты, кафе и ресторанов, а также спортивно-оздоровительных секций. Кроме этого, будут созданы зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых», — добавил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В рамках мероприятия гостей также познакомят с инфраструктурой индустриального парка «Руднево». Кроме этого, состоится встреча с действующими резидентами, а также будут проведены консультации экспертов по объектам и условиям аренды.

Зарегистрироваться на тур для инвесторов можно на официальном сайте ОЭЗ «Технополис Москва». По вопросам аренды помещений можно обратиться в дирекцию по привлечению резидентов и арендаторов ОЭЗ «Технополис Москва» по телефону 8-495-647-08-18 (доб. 1270).