В Лыткарине усилили контроль за несовершеннолетними на водоемах
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Лыткарино
На территории городского округа Лыткарино продолжаются регулярные профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних вблизи водоемов. Очередной такой рейд прошел на территории карьера «Волкуша» в начале недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Мероприятие было организовано при участии заместителя главы округа Лыткарино Николая Полютина, а также представителей Росгвардии, Отдела полиции, ГИМС МЧС России, Комиссии по делам несовершеннолетних, Совета депутатов, отдела ГО и ЧС и активистов Молодой Гвардии партии «Единая Россия».
Как отметил Николай Полютин, основная цель подобных рейдов — напомнить отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. В ходе мероприятия участники раздавали информационные листовки с рекомендациями, направленными на предотвращение несчастных случаев.
«Подобные рейды мы проводим каждую неделю. Это особенно важно в свете последних изменений в региональном законодательстве. Согласно дополнению к статье 4 Закона 148/2009-ОЗ Московской области, теперь несовершеннолетним запрещено находиться на водоемах без сопровождения взрослых вне зависимости от времени суток», — подчеркнул Полютин.
Необходимость усиления контроля подтверждается и статистикой — ежегодно на территории Подмосковья на водных объектах гибнет порядка 200 человек, в том числе и дети.
Во время последнего рейда на «Волкуше» была выявлена группа подростков, купавшихся без сопровождения взрослых. Все несовершеннолетние были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Администрация города призывает родителей и законных представителей быть более внимательными к отдыху своих детей и соблюдать требования законодательства, направленные на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.
«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.