В Лыткарине усилили контроль за несовершеннолетними на водоемах

На территории городского округа Лыткарино продолжаются регулярные профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних вблизи водоемов. Очередной такой рейд прошел на территории карьера «Волкуша» в начале недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было организовано при участии заместителя главы округа Лыткарино Николая Полютина, а также представителей Росгвардии, Отдела полиции, ГИМС МЧС России, Комиссии по делам несовершеннолетних, Совета депутатов, отдела ГО и ЧС и активистов Молодой Гвардии партии «Единая Россия».

Как отметил Николай Полютин, основная цель подобных рейдов — напомнить отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. В ходе мероприятия участники раздавали информационные листовки с рекомендациями, направленными на предотвращение несчастных случаев.

«Подобные рейды мы проводим каждую неделю. Это особенно важно в свете последних изменений в региональном законодательстве. Согласно дополнению к статье 4 Закона 148/2009-ОЗ Московской области, теперь несовершеннолетним запрещено находиться на водоемах без сопровождения взрослых вне зависимости от времени суток», — подчеркнул Полютин.

Необходимость усиления контроля подтверждается и статистикой — ежегодно на территории Подмосковья на водных объектах гибнет порядка 200 человек, в том числе и дети.

Во время последнего рейда на «Волкуше» была выявлена группа подростков, купавшихся без сопровождения взрослых. Все несовершеннолетние были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Администрация города призывает родителей и законных представителей быть более внимательными к отдыху своих детей и соблюдать требования законодательства, направленные на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.