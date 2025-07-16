Ворона Скебоб: что это за мем и почему вдруг завирусился в социальных сетях

В материале РИАМО — о новом старом меме про ворону Скебоб, который обрел второе дыхание.

Что такое мем Скебоб и откуда он взялся

Фото - © Джен Норпчен

Скебоб — это необычного вида ворона, сидящая на ветке. Она круглая, с взъерошенной челкой, очень задумчивым видом и непропорционально длинным клювом. Она — выдумка американской художницы Джен Норпчен. Девушка создала будущий мем еще в 2015 году, однако опубликовала лишь в 2017. К слову, в ее арсенале есть еще комары с большими глазами и очень тонкими ножками, гуси с накрашенными губами и носорог, который словно вот-вот заплачет — девушка делает подобные поделки из тыквы и загружает фото на собственный сайт. Впервые Скебоба она выложила в Pinterest и подписала: «Питомец-ворона… каждому нужна такая!».

Спустя какое-то время на коммуникационной платформе Discord пользователь с ником Аниоп добавил к изображению вороны имя Скебоб. На самом деле он просто заменил букву И на Е в слове «скибоб» (это название вида спорта, при котором происходит скоростной спуск с гор на трассах с помощью специальных саней (скибобов), ред.). Но это лишь одна из версий.

Согласно другой версии, название Скебоб произошло по аналогии со Спанч Бобом — оно созвучно ему. Некоторые пользователи придумывают, будто ворона Скебоб живет в вымышленном городе Скебополисе.

Созданный Норпчен образ Скебоба стал популярным, скорее всего, благодаря своему абсурдному и комичному виду.

Спустя семь лет после публикации изображения вороны русский музыкант Eroosio, у которого было всего три подписчика на платформе SoundCloud, выложил эту фотографию с вороной и надписью «СКЕБОБ» в качестве обложки своего альбома «Пенопластырь и ДЦП».

Почему Скебоб так популярен

Конечно, любой мем возникает буквально из ниоткуда и быстро форсится в социальных сетях. Так случилось и со Скебобом. Он быстро завоевал популярность среди молодежи, а особенно его любят зумеры.

Мем с вороном используется в различных жизненных контекстах: в спортзале, школе, магазине, поликлинике, на работе и т.д. Главное — подчеркнуть иронию и нелепость происходящих ситуаций. Скебоб имеет усталый и скептический вид, поэтому стал символом типичного интернет-пользователя, который ежедневно сталкивается с абсурдностью в повседневной жизни.

Как использовать Скебоба

Фото - © Джен Норпчен

Изображение со Скебобом часто используют в переписках друг с другом, а также в комментариях под постами в социальных сетях. Это способ выразить свое недовольство или иронию по поводу сказанного и увиденного в жизни или интернете.

Любят вставлять Скебоба в различные видео — от фильмов ужасов до мультфильмов. Благодаря нейросетям создать подобный ролик с вороном стало проще простого.

Скебоб в 2025 году

Впервые Скебоб стал активно распространяться в интернете в 2023 году. Однако сейчас он переживает свое второе рождение — в одном лишь TikTok видео со Скебобом создано почти пять тысяч. И все это — за пока еще не закончившееся лето 2025 года!

Некоторые пользователи соцсетей ставят Скебоба себе на аватарку. Также интернет-пользователи органично (но чаще не очень) вписывают Скебоба в «Спанч Боба» и кадры из игры Roblox.

Бизнесмены тут же подхватили волну хайпа и стали выпускать футболки, кружки и канцелярию со Скебобом. Можно даже найти нижнее белье со смешной вороной!