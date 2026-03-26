Видновская команда выиграла Первенство России по баскетболу среди девушек

Юниорская команда «Московская область-1» из подмосковного Видного под руководством Анны Архиповой-фон Калманович стала победителем Первенства России среди девушек 2010 года рождения. Финальный этап соревнований прошел в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. В решающем матче видновские баскетболистки встретились с командой «Москва-1» и одержали победу со счетом 92:85 по итогам овертайма, завоевав золотые медали турнира, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Команда на протяжении всего сезона последовательно готовилась к решающим матчам, шаг за шагом отрабатывались взаимодействие и игровые моменты, и в финальной встрече девочки показали характер, сумели сохранить концентрацию в концовке и в овертайме, сыграли собранно и довели матч до победы, которая стала результатом общей работы команды», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Спарта энд К», тренера команды Анны Архиповой-фон Калманович.

Уточняется, что финальный матч прошел в равной и напряженной борьбе: по ходу встречи команды поочередно выходили вперед, и ни одной из сторон не удавалось обеспечить значительное преимущество. В концовке основного времени подмосковные спортсменки сумели сохранить необходимый баланс и перевести игру в овертайм, где добились преимущества и удержали его до финальной сирены. Наиболее результативными игроками встречи стали Леонэль Мусина, набравшая 25 очков, Анастасия Пиюк и Дарья Трушина, каждая из которых набрала по 16 очков.

В этом сезоне команда девушек 2010 года рождения впервые завоевала медаль на Первенстве России, поскольку все команды этой возрастной категории только начали участвовать в финальной части соревнований.

