Видновская футбольная команда «Металлург-Видное» одержала победу на родном поле

На стадионе «Металлург» в Видном в очередной раз состоялся футбольный матч в рамках чемпионата Московской области. В этот раз на поле встретились команды «Металлург-Видное» и «Витязь» из города Ногинск, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В нашем подходе акцент был сделан на самоотдачу и скоростные атаки низом. Мы понимаем, что многие из соперников обладают достаточным опытом, и, видимо, взрослым игрокам становится сложно поддерживать высокую скорость игры. Поэтому за счет нашей скорости мы стремились раскрывать их слабости на футбольном поле», — поделился игрок футбольного клуба «Металлург-Видное» Александр Масленников.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу команды «Металлург-Видное». Несмотря на достойное сопротивление соперников, видновская команда все же закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

«У нас все игры горячие — мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. У всех команд есть сильные стороны, поэтому нас ожидает настоящая борьба на каждом этапе», — приводятся в сообщении слова спортивного директора футбольного клуба «Металлург-Видное» Вячеслава Петрухина.

«Металлург-Видное» продолжает свою победную серию, которая теперь насчитывает 16 матчей без поражений. Только три игры закончились в ничью. В августе видновский футбольный клуб сыграет еще 6 матчей, в том числе и в кубке Московской области. Всего до конца сезона в октябре осталось 13 игр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.