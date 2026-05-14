Видное примет первый тур Кубка футбольных мам 23 мая

Первый тур серии Кубка футбольных мам сезона 2026 года пройдет 23 мая в Видном на стадионе «Металлург». Турнир откроет летнюю серию соревнований в четырех городах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матчи состоятся 23 мая в 10:00 по адресу: г. о. Видное, Зеленый пер., 9, стадион «Металлург». Участниц поддержат семьи и болельщики. Каждая мама-футболистка получит медаль вне зависимости от результата.

В этом сезоне организаторы вводят рейтинговую систему. За первое место команда получит 8 очков, за второе — 7, за третье — 6. Остальные участницы заработают по 3 очка. По итогам всех этапов сформируют общий рейтинг, который определит составы «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в сентябре.

Также в ходе серии определят лучших игроков в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». Победителей отметят памятными призами. Летние турниры пройдут в Видном, Истре, Павловском Посаде и Чехове в рамках государственной программы «Спорт России». Команды могут зарегистрироваться на сайте fmcup.ru, для отдельных участниц предусмотрен формат «Сборная футбольных мам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.