Ветераны СВО Подмосковья выступят на «Кубке Защитников» по зимним видам спорта

Представители подмосковной сборной ветеранов СВО выступят во всех дисциплинах Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который стартовал в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первыми выступление на турнире начнут ветераны СВО в составе следж-хоккейной команды «Гвардия». Представлять регион будут спортсмены Роман Живило, Радис Исрафилов, Денис Кривоног, Альмир Надршин, Александр Новиков, Михаил Татаркин, Максим Мусатов, Максим Квасов, Егор Табаков, Николай Подлужный, Дмитрий Селянин и капитан команды Владимир Рекечинский.

Первый матч подмосковной команды состоится 13 марта со сборной Республики Удмуртия.

В соревнованиях горнолыжников выступит Михаил Корсаков, в биатлоне заявлен Денис Тихонов, в сноуборде — Виктор Стейскал, а в лыжных гонках — Дмитрий Белоусов.

Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта проходит с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны. Спортсмены ведут борьбу за медали в дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

На сегодняшний день в России уже проведены шесть подобных турниров по летним видам спорта. Ветераны боевых действий, получившие ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции, соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя. Соревнования по зимним видам спорта в рамках «Кубка Защитников Отечества» проводятся впервые.

Организатором турнира выступает Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.