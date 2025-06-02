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Ветераны СВО из Подмосковья сразятся за «Кубок Защитников Отечества»

​Подмосковные герои специальной военной операции со 2 по 6 июня примут участие в межрегиональном этапе комплексных соревнований по адаптивным дисциплинам «Кубок Защитников Отечества», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона выступят во всех шести заявленных видах спорта: волейбол сидя, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа и настольный теннис.

​В состав сборной Московской области вошли 14 спортсменов. Все они являются участниками СВО. Среди них кавалеры ордена Мужества и медали за освобождение Мариуполя.

​Межрегиональный этап «Кубка Защитников Отечества» состоится в городе Тула со 2 по 6 июня.

Всего в турнире примут участие порядка 300 спортсменов из 18 субъектов ЦФО. Победители соревнований получат право выступить во всероссийском финале Кубка.

​В торжественной церемонии открытия примут участие министр спорта РФ Михаил Дегтярёв и секретарь Государственного совета РФ, помощник президента РФ Алексей Дюмин.

​Мероприятие проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». «Кубок Защитников Отечества» призван содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни.

Победителем первого «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта стала подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия», в составе которой выступают ветераны СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.