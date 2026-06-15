Ветераны СВО из Долгопрудного прошли «Тропу героев» 13 июня

Ветераны СВО из Долгопрудного 13 июня приняли участие в забеге с препятствиями «Тропа героев» на квадротреке Бурцево. Пятеро участников преодолели дистанцию и успешно дошли до финиша, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятеро ветеранов спецоперации из Долгопрудного испытали свои силы на знаменитой «Тропе героев». Участникам предстояло пройти сложную полосу препятствий с бродами, топями, высокими стенами, канатами и переноской грузов. Забег прошел на квадротреке Бурцево.

В этом году в соревнованиях участвовали около 1500 человек: спортсмены и любители, взрослые и дети, ветераны СВО, семьи и люди с ограниченными возможностями. Для участников старше 18 лет организаторы подготовили наиболее сложные этапы.

«Это было реально тяжело, — делится руководитель долгопрудненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Кулагин. — Поэтому главное, что пригодилось всем участникам, — способность к командной работе и взаимовыручка. Благодаря поддержке своих ребят и других команд мы прошли тропу от начала и до конца».

Он отметил, что на дистанции было неважно, кто придет первым.

«Главное — нам удалось преодолеть себя, почувствовать себя живыми и активными», — пояснил Кулагин.

Участники отметили, что получили заряд уверенности и мотивацию для новых достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.