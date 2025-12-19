Ветераны хоккея вручили спортсменам команды «Гвардия» спортивные звания в Балашихе

Легендарные хоккеисты и представители областных властей 18 декабря провели совместную тренировку с командой по следж-хоккею «Гвардия» в Балашихе и вручили девяти игрокам звания кандидатов в мастера спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии участвовали первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. По словам Перова, команда была создана по инициативе Михаила Трифонова и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. За два года команда добилась заметных успехов.

Следж-хоккеисты пообщались с олимпийскими чемпионами и заслуженными мастерами спорта Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым, Виталием Прохоровым и Александром Гуськовым. Михаил Трифонов, основатель и тренер «Гвардии», отметил, что команда состоит из ветеранов СВО, многие из которых ранее не занимались хоккеем. Сейчас коллектив готовится к четвертому кругу чемпионата России.

В 2025 году «Гвардия» выиграла Кубок «Герои нашего времени» во Владивостоке и первый Всероссийский «Кубок защитников Отечества» в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.