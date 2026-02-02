Ветераны хоккея провели матч «Русская классика» в Клину

В городском округе Клин 31 января состоялся традиционный матч ветеранов хоккея между командами «Зубово» и «Титан» на открытом катке в поселке Зубово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 31 января, в поселке Зубово прошел ежегодный хоккейный турнир «Русская классика» среди ветеранов клинского хоккея. Несмотря на сильный мороз, команды «Зубово» и «Титан» вновь встретились на льду, чтобы определить сильнейших. Ветераны собираются на поселковом катке с 2016 года.

Тренер хоккейного клуба «Зубово» Виктор Тихомиров отметил, что из-за мороза играли двумя пятерками, но матч получился бескомпромиссным, и никто не хотел уступать победу.

В этом году игру приурочили к 55-летию игрока команды «Зубово» Александра Викторовича Ушакова, который выступает за команду с момента ее основания в 2010 году. Юбиляра поздравила заместитель главы городского округа Клин Ольга Эбингер.

Несмотря на погодные условия, зрители активно поддерживали свои команды. Болельщики «Титана» создали на трибунах праздничную атмосферу с помощью барабанов, кричалок, флагов и цветных дымовых шашек. В результате «Титан» одержал победу со счетом 8:3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.