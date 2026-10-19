Ветеран СВО из Реутова завоевал золото на «Кубке Защитников Отечества»

Ветеран специальной военной операции Максим Поздеев из Реутова завоевал командное золото и две личные медали на турнире «Кубок Защитников Отечества» 17 октября в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный турнир «Кубок Защитников Отечества» прошел 17 октября в городском округе Орехово-Зуево. Соревнования направлены на развитие адаптивного спорта среди ветеранов специальной военной операции.

Реутов представил член Ассоциации ветеранов СВО Максим Поздеев. В составе межмуниципальной команды Реутова и Балашихи он завоевал золото в общекомандном зачете. В личном первенстве Поздеев занял первое место по спортивному метанию ножа и второе — по стрельбе из лука.

Ранее реутовчанин уже становился призером соревнований Центрального федерального округа.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.