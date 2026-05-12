Ветеран СВО из Орехово-Зуевского округа занял 2-е место на инклюзивном фестивале

В Истре 10 мая прошел открытый фестиваль «Кубок Мужества» — соревнования по адаптивным и инклюзивным видам спорта для ветеранов боевых действий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области и МООСАО ветеранов боевых действий «Герои Отечества» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации округа Истра.

Соревнования включали в себя 4 дисциплины: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное метание ножа и шахматы. Участие в состязании приняло около 200 спортсменов.Призером турнира стал ветеран специальной военной операции из Орехово-Зуевского округа Дмитрий Лемешко. Он занял второе место в дисциплине «Настольный теннис».

Дмитрий Лемешко до службы он много лет трудился на транспорте — на Московской железной дороге и в метрополитене. В 2023 году принял ответственное решение — отправился в зону СВО. После тяжелого ранения в 2024 году был демобилизован.После возвращения к мирной жизни Дмитрий нашел себя в образовании. Сегодня он преподаватель Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.