Ветеран СВО из Орехово-Зуевского округа выиграл ЧЕ в Долгопрудном

Спортсмен из Орехово-Зуевского округа Магамед Амаров 24 мая завоевал золото чемпионата Европы по пауэрлифтингу и жимовому двоеборью в Долгопрудном. Он выступил в дисциплине СПР среди атлетов с физическими особенностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Магамед Амаров, член Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа, стал лучшим в жиме лежа в открытой возрастной группе. Соревнования прошли в Долгопрудном. В рамках турнира также состоялся отборочный этап на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2026.

«Выступление Магамеда — это яркое доказательство того, что истинная сила кроется не только в мышцах, но и в духе. Его история — это вдохновляющий пример того, что нет ничего невозможного, когда есть цель и непоколебимая вера в себя», — отметили в ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

Амаров 25 лет служил в ОМОНе и вышел на пенсию по выслуге лет. В 2024 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил России. В боях под Макеевкой боец лишился обеих ног, прошел длительную реабилитацию и в конце 2025 года стал чемпионом турнира в Москве по жиму лежа в стритлифтинге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.