Ветеран СВО из Коломны вошел в резерв сборной России

Ветеран специальной военной операции Сергей Чернов из Коломны вошел в резерв сборной России по паралимпийскому фехтованию и получил третий спортивный разряд. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату страны на учебно-тренировочных сборах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Чернов — участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и воспитанник военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль». Он стал обладателем третьего спортивного разряда и получил путевку в резерв национальной команды по паралимпийскому фехтованию. В настоящее время спортсмен проходит учебно-тренировочные сборы и готовится к чемпионату России, который вскоре состоится в Уфе.

«Тренировки проводятся по всем трем видам оружия: шпага, рапира и сабля. В процессе занятий Сергей продемонстрировал хорошие способности к фехтованию на рапирах и в одном из контрольных поединков победил мастера спорта из Воронежа со счетом 15:10», — рассказали 16 марта в комплексе «Коломенский кремль».

Кадровый офицер принимал участие в специальной военной операции с 2022 года. В июне 2024 года во время минометного обстрела он получил тяжелое минно-взрывное ранение. После операций и длительной реабилитации Чернов заново научился ходить на протезах и вернулся к активной жизни. В Коломне он выбрал для себя новый вид спорта — фехтование на колясках, и менее чем за год добился значительных результатов, выйдя на всероссийский уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.