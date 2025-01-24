сегодня в 13:35

Велосипедистка из Подмосковья взяла серебро на международных соревнованиях

В Краснодарском крае состоялись первые старты сезона 2025 года по велоспорту-маунтинбайк. В рамках международных и Всероссийских соревнований по дисциплине «велокросс» на трассу вышли участницы из числа девушек, юниорок и женщин, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Дмитровчанка Софья Пантеева, ученица Дмитровской школы № 9, успешно выступила и завоевала серебряную медаль в возрастной группе девушек 13-14 лет.

С 2018 года она является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва Московской области по велоспорту.

На протяжении двух лет Софья является членом сборной команды Московской области по велоспорту. В 2024 году она также заняла 2 место на первенстве Московской области по велоспорту (BMX) и 2 место на первенстве Московской области по велоспорту (маунтинбайк).

«Поздравляю Софью с серебряной медалью! Это прекрасное начало пути к большим достижениям и покорению новых спортивных высот!» — прокомментировала успехи спортсменки заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.