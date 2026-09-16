Велосипедист из Химок завоевал серебро Спартакиады народов России

Спортсмен из Химок Ярослав Шведов 15 сентября стал серебряным призером велогонки в дисциплине «кросс-кантри» на Второй летней Спартакиаде народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанник областного Центра олимпийских видов спорта и химкинской СШОР по летним видам спорта Ярослав Шведов завоевал серебряную медаль соревнований по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри» в рамках Второй летней Спартакиады народов России.

В мужских соревнованиях Шведов уступил только спортсмену из Удмуртии, который получил золото. Бронзовую награду завоевал Даниил Осипов из Одинцово.

Спартакиада народов России объединяет сильнейших атлетов из регионов страны. Велосипедные соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

«Серебро Ярослава Шведова на Спартакиаде — результат упорного труда. Такие победы вдохновляют молодежь и укрепляют авторитет отечественного спорта», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В августе 2026 года Шведов также стал серебряным призером чемпионата России по велоспорту МТБ в Екатеринбурге в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.