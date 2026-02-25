Велогонщицы Лысенко и Евланова назвали цели на Кубок мира в Перте

Чемпионка Европы Алина Лысенко и призер юниорского ЧМ Екатерина Евланова рассказали о планах на этап Кубка мира по велотреку в Австралии, сообщает Газета.ru .

Первый этап Кубка мира пройдет в Перте с 6 по 8 марта 2026 года и откроет международный сезон. Для российских спортсменок старт станет возможностью проверить себя в новой конкуренции.

«Не слышала об этом треке ничего, даже не представляю, как он выглядит. Выступать на новых велодромах — это всегда круто», — рассказала Лысенко.

Спортсменка отметила, что не следит за соперницами, но считает важным соревноваться с гонщицами из разных стран.

«Чем больше конкуренция, тем больше опыта. В Австралию приедут сильные гонщицы, которых не было на чемпионате Европы. Буду стараться сделать максимум. Конечно, хочется быть ближе к лидерам», — подчеркнула она.

Для Евлановой этот турнир станет одним из первых международных стартов в элите, где она выступит во всех дисциплинах.

«Быстрый трек или медленный — узнаем после того, как прокатимся. Ни за кем не слежу. И не подстраиваем тренировочный план под кого-то из соперниц. У меня это одни из первых международных выездов по элите, поэтому тяжело строить планы и ожидания», — отметила Евланова.

«Конечно же, хотела бы увидеть кенгуру», — добавила спортсменка.

