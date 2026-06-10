Велогонщица из Подмосковья взяла серебро этапа Кубка России в Омске

Спортсменка из Московской области Елена Малышева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка России по BMX-фристайлу в дисциплине «парк», который прошел с 5 по 8 июня в Омске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди женщин представительница областного Центра олимпийских видов спорта Елена Малышева заняла второе место. Победу одержала спортсменка из Республики Татарстан. Бронзу завоевала участница из Республики Крым.

Этап Кубка России в Омске собрал сильнейших райдеров из разных регионов страны. BMX-фристайл — олимпийская дисциплина велоспорта, впервые включенная в программу Игр в Токио-2020. Спортсмены выполняют трюки на велосипеде в парке с рампами и перилами, а судьи оценивают технику, сложность и стиль исполнения.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.