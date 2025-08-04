сегодня в 10:45

Велогонка в Рузе собрала порядка 1000 любителей и профессионалов

В первые выходные августа в подмосковной Рузе прошла ежегодная велогонка под эгидой Cyclingrace, организованная Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта. Мероприятие стало ярким событием для всех любителей велоспорта, собрав на живописных трассах Подмосковья как опытных гонщиков, так и велосипедистов-любителей, сообщили организаторы.

В рамках гонки состоялись заезды в различных форматах: парная гонка, гонка с раздельным стартом, групповая гонка и велозаезды для любителей.

Победители и призеры в каждом кластере были награждены призами, а все участники получили памятные медали и подарки от партнеров мероприятия, а также обеспечивались питанием, напитками и медицинской страховкой.

Благодаря системе электронного хронометража и онлайн-трансляции с участием профессиональных комментаторов, зрители смогли следить за ходом гонки в режиме реального времени.

Следующая гонка Cyclingrace пройдет в Москве 13 сентября, регистрация открыта на официальном сайте организаторов: https://cyclingrace.ru/.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.