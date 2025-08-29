Вечер профессионального бокса пройдет в Пушкино 30 августа

30 августа в 17:00 во Дворце спорта «Пушкино» состоится матчевая встреча по профессиональному боксу между членами сборных команд Москвы и Московской области «Кубок Московия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие посвящено 100-летию города Пушкино и станет настоящим праздником для всех любителей бокса.

В программе вечера: восемь профессиональных поединков между боксерами из Москвы и Московской области, выступление мастера спорта России, воспитанника СШ «Ивантеевка», Леона Курчиева и чемпиона Кубы Анхеля Посада Лимы. После каждого боя состоится награждение чемпионскими поясами.

Сбор гостей — с 16.30. В 17.00 состоится торжественная церемония открытия турнира.

Ринг-анонсером выступит комментатор единоборств Александр Садоков.

Организаторами мероприятия выступают: РОО «Спортивная федерация бокса Московской области, „Федерация бокса г. о. Пушкинский“, Shamo Boxing Promotions. При поддержке администрации городского округа Пушкинский и Благотворительного фонда „Твори добро“.

Вход на мероприятие свободный. Встреча пройдет по адресу: дворец спорта «Пушкино», Набережная, 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.