Ватерполисты Подмосковья взяли бронзу первенства России

Сборная Московской области завоевала бронзовые медали первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года, которое прошло с 5 по 12 апреля 2026 года в Астрахани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды выступили 13 спортсменов училища олимпийского резерва № 4 из Чехова и два представителя СШОР по водным видам спорта из Рузы. По итогам группового этапа подмосковная сборная заняла третье место.

В матче за бронзу команда Московской области обыграла сборную Москвы в серии послематчевых пенальти. Победителем турнира стала команда Астраханской области, серебро завоевали спортсмены Республики Татарстан.

Лучшим бомбардиром первенства России признан представитель Подмосковья Георгий Панфилов, выступающий за УОР № 4 в Чехове.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.