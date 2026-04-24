Ватаги Подмосковья выступят на открытии лиги килы в Москве

Торжественное открытие Центральной лиги килы пройдет 25 апреля 2026 года на стадионе «Свиблово» в Москве. В матчах примут участие команды из Люберец, Чехова, Серпухова и Раменского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На поле встретятся подмосковные ватаги «Любера» и «1380 килАтонн» из Люберец, «Северный человек» из Чехова и Серпухова, а также «Наш дом» из Раменского. Их соперниками станут «Ватага 1585» из Москвы и «Опричники» из Владимирской области. Турнир пройдет в пять этапов на стадионах Москвы, Московской и Владимирской областей.

Президент Федерации килы России Дмитрий Черняк отметил, что создание Центральной лиги стало закономерным этапом развития вида спорта в Центральном федеральном округе.

«Центральная лига килы — это естественное продолжение развития килы в Центральном федеральном округе. Особенно важно, что лига организуется самими ватагами. Это проявление любительской инициативы и показатель устойчивого развития. Теперь команды могут выстраивать тренировочный процесс по стабильному календарю», — подчеркнул Черняк.

В дальнейшем планируется сформировать два дивизиона по восемь ватаг в каждом. Такой формат усилит конкуренцию: новые команды смогут побороться за выход в первый дивизион, а действующие — сохранить позиции.

Руководитель Центральной лиги килы Максим Голиков заявил, что лига остается открытой для новых участников.

«Возможность присоединиться к лиге с началом нового турнирного года или попробовать силы вне зачета позволит командам оценить уровень соревнований и принять взвешенное решение. Это способствует здоровой конкуренции и привлечению молодых спортсменов», — пояснил Голиков.

Сегодня в России действуют три лиги килы: Уральская, созданная в 2025 году, Поволжская, основанная в марте 2026 года, и Центральная. Чемпионский титул и переходящий кубок считаются одними из самых престижных наград после Всероссийского турнира «Богатырская сеча». Открытие лиги пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.