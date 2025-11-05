Валуев поддержал сохранение Fan ID ради безопасности на стадионах

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление главы Минспорта России Михаила Дегтярева о сохранении системы Fan ID на спортивных мероприятиях и подчеркнул, что введение паспорта болельщика способствует повышению безопасности на стадионах, сообщает Metaratings.ru .

Николай Валуев высказался по поводу решения не отменять систему Fan ID, о чем ранее сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По словам Дегтярева, система будет расширяться и внедряться на новые стадионы и турниры.

Валуев отметил, что среди болельщиков продолжается негласная борьба с Fan ID, однако оформление карты не вызывает сложностей и доступно даже в дистанционном формате. Он подчеркнул, что основная цель Fan ID — обеспечение безопасности на спортивных объектах.

«Карта болельщика делалась ради безопасности. Уверяю вас, на стадионах стало лучше. Стадионам предъявили огромное количество требований безопасности, которые они должны соблюдать. Это абсолютно правильный шаг, особенно на фоне того, что сейчас происходит. Но я не стану говорить на 100%, что стало здорово-здорово. Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря», — заявил Валуев.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Паспорт болельщика обязателен для зрителей, игроков, тренеров и персонала на спортивных мероприятиях Российской премьер-лиги и матчах Суперфинала FONBET Кубка России.

