В Звенигороде проведут дни ГТО на стадионе «Спартак»

Стадион «Спартак» в Звенигороде примет участников дней ГТО 13 и 15 октября. Бесплатное тестирование доступно всем желающим от шести лет по предварительной заявке, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Дни ГТО пройдут на стадионе «Спартак» в Звенигороде 13 и 15 октября. Для участия необходимо подать заявку по ссылке не позднее 11:00 12 октября. Тестирование бесплатное, возрастное ограничение — 6+. Участие возможно только по предварительным заявкам.

13 октября регистрация будет открыта с 09:45 до 10:30, выполнение нормативов начнется в 10:35. Участники смогут пройти беговые тесты на дистанциях 30, 60, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, а также смешанное передвижение на 700, 800 и 1000 метров. Дистанция зависит от возрастной ступени.

15 октября регистрация пройдет с 10:10 до 11:00, начало выполнения нормативов — в 10:15. В программу войдут отжимания или подтягивания на высокой перекладине, прыжок в длину с места, тест на гибкость, челночный бег 3×10 метров и поднимание туловища из положения лежа за одну минуту.

В случае предупреждений МЧС о неблагоприятной погоде предусмотрен резервный день — 14 октября. О переносе дополнительно сообщат на странице центра ГТО Одинцово.

При регистрации необходимо предоставить: — оригинал медицинского допуска, действующего один год с даты выдачи. В нем должны быть дата выдачи, ФИО и печать врача, а также печать учреждения; — распечатанный скриншот с сайта после авторизации через Госуслуги, на котором видны ФИО и уникальный идентификационный номер участника; — паспорт или его фото, для участников младше 14 лет — свидетельство о рождении или его фото; — копию медицинского полиса.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.