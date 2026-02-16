В Жуковском стартовала «Единая Школьная Лига» по четырем видам спорта

В Жуковском 13 февраля на базе школы №10 прошла жеребьевка Единой Школьной Лиги, в которой приняли участие 12 образовательных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Жуковский 13 февраля состоялась жеребьевка команд Единой Школьной Лиги на базе школы №10. В мероприятии участвовали 12 образовательных организаций, каждая из которых представила по шесть команд.

Юные спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: футзал (команда мальчиков), волейбол (команды мальчиков и девочек), баскетбол 3х3 (команды мальчиков и девочек) и шахматы.

Глава Жуковского Андроник Пак пожелал участникам успехов и отметил важность спортивных соревнований для школьников. На встрече также присутствовала Татьяна Чебыкина — заслуженный мастер спорта, четырехкратная чемпионка мира и тренер спортивной школы «Метеор». Школьники смогли пообщаться с известной спортсменкой и получить мотивацию для занятий спортом.

Проект «Школьная Лига» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.