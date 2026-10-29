В Жуковском проведут семейный волейбольный турнир школьной лиги

Ученики, родители и педагоги семи школ Жуковского сыграют в волейбол 31 октября в рамках нового формата «Семейная школьная лига», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом сезоне «Единую школьную лигу» дополнит семейный формат. Вместе с учениками на площадку выйдут родители. По правилам в каждой команде должны быть представлены родители и педагоги.

За победу в волейбольном турнире поборются семь команд Жуковского — гимназии № 1 и школ № 8, 9, 10, 12, 13 и 15. Соревнования пройдут в субботу, 31 октября, с 10:00 до 15:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» по адресу: ул. Баженова, д. 4/5. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

«Школьная лига» — проект по развитию спорта и физической культуры среди молодежи Подмосковья, который стартовал по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В этом сезоне в нем участвуют команды 12 образовательных организаций Жуковского. Школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.

В прошлом сезоне участниками Жуковской лиги стали 340 человек. На региональные игры «Единой школьной лиги» вышли команды школ № 6, 9, 13 и лицея № 14. Команда школы № 9 по футзалу победила в дивизионе и вышла в «Финал четырех», где заняла четвертое место.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.